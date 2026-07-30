Rebollar acoge la única parada extremeña de la gira cultural 'Música en cada rincón'

La localidad cacereña de Rebollar será la única parada extremeña de la séptima edición de 'Música en cada rincón', un proyecto itinerante del colectivo Suakai que recorrerá hasta el 8 de agosto varios municipios rurales de España con una propuesta que combina música en directo, participación ciudadana y tecnología.

La cita, que tendrá lugar este jueves, 30 de julio, comenzará a las 20:00 horas con la instalación de la denominada 'Plaza Suakai', un espacio abierto y gratuito concebido como punto de encuentro para vecinos y visitantes antes del concierto.

La organización ha explicado que este espacio reunirá propuestas relacionadas con la música, experiencias inmersivas, actividades participativas y un área destinada a recoger testimonios de los habitantes de cada municipio bajo la iniciativa 'Voces del territorio'.

La iniciativa cumple este año su séptima edición y coincide con el décimo aniversario del colectivo Suakai, que define su propuesta artística como "neomúsica", una combinación de música contemporánea, innovación tecnológica y participación ciudadana concebida para acercar la cultura a localidades alejadas de los grandes circuitos culturales.

Los organizadores han señalado que el proyecto pretende convertir durante unas horas cada municipio en un espacio de convivencia en torno a la música y contribuir a visibilizar el medio rural como escenario de creación cultural, mediante una gira que este verano recorrerá localidades de Cantabria, Huelva, Cáceres, Madrid, Lleida, La Rioja y Navarra.

La gira comenzó el pasado 24 de julio en Obargo, en el municipio cántabro de Pesaguero, y continuó el 28 de julio en Sanlúcar de Guadiana (Huelva).

Tras su parada en Rebollar, proseguirá por Patones (Madrid), Castell de Mur (Lleida), Enciso (La Rioja) y concluirá el 8 de agosto en Usún (Navarra).

El proyecto, impulsado por el colectivo Suakai, busca acercar la actividad cultural a municipios del medio rural y convertir durante una jornada plazas y espacios públicos en escenarios abiertos a la participación ciudadana.