Quintana destaca el firme compromiso del Gobierno de España con el desarrollo social y económico de Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha presentado el balance de la acción del Gobierno de España en la comunidad desde 2018, destacando el incremento sostenido de la inversión pública, la modernización del modelo productivo y el refuerzo de los servicios públicos.

En el ámbito económico, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha destinado a Extremadura cerca de 2.000 millones de euros, con 38.500 beneficiarios, entre empresas, autónomos, entidades locales y organizaciones sociales. Estas inversiones han permitido impulsar la actividad económica, la innovación y la creación de empleo.

Asimismo, la comunidad participa en proyectos estratégicos de país. El PERTE CHIP contempla una inversión de 2.350 millones de euros en Trujillo, con una aportación de 752 millones de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica. En el ámbito de la movilidad sostenible, el PERTE del vehículo eléctrico prevé una ayuda de 300 millones de euros para la gigafactoría de Navalmoral de la Mata. Por su parte, el PERTE de energías renovables ha movilizado 182,3 millones de euros, incluyendo 52,9 millones para el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético en Cáceres

En materia de infraestructuras, el Gobierno de España ha invertido más de 2.000 millones de euros desde 2018, con actuaciones destacadas como los 1.700 millones destinados al desarrollo de la alta velocidad, la puesta en servicio de nuevos trenes Alvia y Avant, y proyectos viarios como la A-58 Cáceres-Badajoz, con una inversión de 100 millones de euros, o la variante de Zafra de la N-432.

Estas inversiones se han extendido también a equipamientos y servicios en el territorio, como las depuradoras de Don Benito (66,4 millones de euros) y Cáceres (72,6 millones), la rehabilitación de la base BRIF contra incendios forestales (6,1 millones), la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (9,9 millones) o la rehabilitación integral del Museo de Cáceres (8,3 millones). Asimismo, se han destinado cerca de 3,5 millones de euros a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.

Políticas sociales y financiación

En el ámbito social, las políticas del Gobierno han permitido una evolución positiva del empleo, con una reducción de la tasa de paro de más de 10 puntos desde 2018 y un incremento superior a 35.000 afiliados a la Seguridad Social. La reforma laboral ha favorecido la estabilidad en el empleo, con un aumento significativo de los contratos indefinidos.

Las medidas de mejora de rentas han beneficiado a la ciudadanía, con más de 70.000 personas en Extremadura impactadas por la subida del salario mínimo interprofesional. En materia de pensiones, la pensión media de jubilación se ha incrementado en más de 450 euros mensuales, alcanzando los 1.343 euros.

El escudo social ha tenido un alcance relevante, con cerca de 100.000 personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y más de 90.000 del bono social eléctrico. Asimismo, el sistema de dependencia ha experimentado un refuerzo significativo, con una financiación estatal que alcanza los 111,8 millones de euros en 2026 y 149,9 millones en 2027, lo que permitirá incorporar 8.100 nuevos beneficiarios y reducir en un 58,6% la lista de espera.

En educación, la inversión del Gobierno de España se ha más que duplicado, con una dotación de 270 millones de euros para Formación Profesional que ha permitido la creación de 8.774 nuevas plazas en los últimos años. Además, cerca de 26.000 estudiantes extremeños son beneficiarios de becas.

En vivienda, se han movilizado más de 280 millones de euros para la construcción y rehabilitación, contribuyendo a mejorar el acceso a un parque residencial adecuado.

En el ámbito de la financiación autonómica, Extremadura recibirá en 2026 un 56% más de recursos que en 2018 para financiar los servicios públicos. Las entregas a cuenta alcanzan los 4.819 millones de euros, la mayor cifra registrada. Asimismo, las medidas impulsadas por el Gobierno permiten ampliar el margen fiscal de la comunidad y reducir su endeudamiento.

El delegado del Gobierno ha subrayado que este conjunto de actuaciones refleja el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo de Extremadura, mediante el refuerzo de la inversión productiva, la mejora de la cohesión social y el incremento de los recursos destinados a los servicios públicos.

Finalmente, José Luis Quintana ha señalado que la evolución de los principales indicadores económicos y sociales constata un avance en la convergencia territorial y en la mejora de las oportunidades para la ciudadanía extremeña, en un marco de crecimiento sostenible y fortalecimiento del Estado del bienestar.