Quince estudiantes extremeños reciben los Premios Extraordinarios de FP de Grado Superior

Quince estudiantes extremeños han sido galardonados en los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, que reconocen el esfuerzo del alumnado que ha cursado estas enseñanzas en centros educativos extremeños con un "excelente resultado académico".

Los estudiantes galardonados, que han sido seleccionados entre un centenar de candidatos, son Sheila Cerrato, del IES Zurbarán de Badajoz; Nazaret Retortillo, del IES Gabriel y Galán de Montehermoso; Clara Vázquez, del Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito; Nuria Vaca, del IES Reino Aftasí de Badajoz; Douaae Belarbi Tioula, del IES Ágora de Cáceres; César Jim Calle, del IES Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz, y Pablo Yuste, del IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia.

También han sido premiados Gema Alvarado, del IES Virgen de Guadalupe de Cáceres; Eva María Camacho y Belén María Bautista, ambas del IES Santiago Apóstol de Almendralejo; Eva Gómez, del IES Castelar de Badajoz; Beatriz Calderón, del IES San José de Badajoz; Sara Haggag, del Centro de FP Cesur Cáceres de Cáceres; Felipa Nogales, del IES Bárbara de Braganza de Badajoz, y Sofía Moreno, del IES Universidad Laboral de Cáceres.

Cada Premio Extraordinario está dotado con 800 euros y ofrece, además, la posibilidad de concurrir al Premio Nacional de Formación Profesional de Grado Superior, según informa la Junta de Extremadura en nota nota de prensa.

Asimismo, la Consejería de Educación ha concedido 12 accésits, dotados con 400 euros cada uno, a los alumnos María Buenavida, del IES Santiago Apóstol de Almendralejo; Pablo Collado, Sandra Sánchez y Ángel Cañamero, del Centro de Formación Profesional ADES Centro Sanitario Integral; Héctor Fernández, del IES San José de Badajoz; Nerea Haro, María Jesús Fernández y Nariman El Baroudi El Ouazghari, del IES Albalat de Navalmoral de la Mata; Mario Gregorio Sánchez y Beatriz Calzo Fernández, del IES Albarregas de Mérida; Yasmín Ouardane, del IES José Manzano de Don Benito, y Ana Acevedo, del Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito.

Además, se han otorgado seis menciones honoríficas sin dotación económica.

Según señala el Ejecutivo regional, los estudiantes premiados pertenecen a las familias profesionales de Actividades físicas y deportivas, Administración y gestión, Agraria, Artes Gráficas, Comercio y Marketing, Edificación y obra civil, Hostelería y turismo, Imagen personal, Industrias alimentarias, Informáticas y comunicaciones, Instalaciones y mantenimiento, Química, Sanidad y Servicios socioculturales y a la comunidad.

La Consejería de Educación ha convocado también los Premios Extraordinarios correspondientes a las etapas de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, cuyas convocatorias se resolverán en los próximos días.

La Junta de Extremadura reafirma que con estos galardones pone de manifiesto su "compromiso con una educación de calidad que promueve el esfuerzo, premia el mérito y busca la excelencia, en un proceso de mejora de los rendimientos escolares", y además, promueve la "equidad e inclusión" para que todo el alumnado extremeño pueda alcanzar el éxito educativo y avanzar en su desarrollo integral desde el respeto a sus capacidades individuales.