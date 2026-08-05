La Puerta del Perdón será escenario del Festival de Folklore de Coria con grupos nacionales y uno de Kazajistán el 7 y 8 de agosto

El XLV Festival de Folklore de Coria convertirá la histórica Puerta del Perdón en el escenario de un encuentro de música, danza y tradiciones populares, que reunirá durante el 7 y 8 de agosto a agrupaciones procedentes de distintos puntos de España y de Kazajistán.

Este evento gratuito ha sido presentado este martes por el Ayuntamiento de Coria, junto con la Asociación Folclórica 'Savia Viva' y la Federación Extremeña de Folklore, siendo "una de las citas culturales más veteranas y representativas del verano cauriense".

En este sentido, el festival arrancará el viernes, 7 de agosto, a las 23,00 horas, con la actuación de la Agrupación General de Folklore 'Los Saltagavias', de Villanueva de la Vera, formación reconocida por "su labor en la conservación y difusión del patrimonio etnográfico verato".

La jornada principal tendrá lugar el sábado, 8 de agosto, a las 22,00 horas, con "un programa de marcado carácter internacional" que reunirá sobre el escenario a la Asociación Pandero Cuadrado de Peñaparda (Salamanca), los Coros y Danzas de Mora (Toledo), el Conjunto Folclórico Nacional 'Uirili Ybyrai Akmola', procedente de Kazajistán, y la Asociación Folclórica Coros y Danzas 'Savia Viva' de Coria, anfitriona del festival.

"La presencia del conjunto nacional kazajo supone uno de los grandes atractivos de esta edición, reforzando la vocación internacional de un festival que, durante cuarenta y cinco años, ha contribuido al intercambio cultural entre pueblos y al conocimiento de las tradiciones populares de diferentes países", según ha destacado el Ayuntamiento de Coria en nota de prensa.

El Festival de Folklore de Coria constituye "una cita imprescindible" dentro de la programación cultural estival de la ciudad, siendo "un espacio de encuentro" donde la música, la danza y las costumbres tradicionales se convierten en "un lenguaje universal capaz de acercar culturas y generaciones".