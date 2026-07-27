Puebla de la Reina revivirá el 8 de agosto el espíritu del Zorrock por el 30º aniversario del festival con El Chojín entre otros

Puebla de la Reina recuperará el próximo 8 de agosto el espíritu del mítico festival Zorrock con una jornada gratuita de cultura, música y convivencia que culminará con las actuaciones de El Chojin, Joaquín Pascual, Electrozacho y una sesión de DJs.

Treinta años después de su nacimiento, el Zorrock, el Festival de los Mil Habitantes, volverá a reunir a varias generaciones en un encuentro muy especial organizado por el Ayuntamiento de Puebla de la Reina, la asociación cultural Amigos de la Puebla, la asociación juvenil Movimiento Jareño y los promotores Zorrock 1996-2002.

Será el 8 de agosto cuando la localidad pacense reviva este festival que, entre 1996 y 2002, se convirtió en uno de los proyectos culturales más innovadores de España. "El Zorrock fue mucho más que un mero festival de música. Durante seis ediciones apoyó a bandas emergentes y presentó a otras consagradas", ha destacado la organización en un comunicado.

En esos años, el festival ofreció teatro, talleres, arte urbano, y apostó por el software libre, acogió a más de 90 bandas y contribuyó a impulsar la escena musical extremeña mediante concursos de maquetas y la creación de la primera Guía de la Música de Extremadura.

Así, la conmemoración que se va a organizar este año estará compuesta por una programación gratuita, pensada para todos los públicos, con una gran exposición, un libro recuerdo de todas las ediciones, talleres para los más pequeños, zona de acampada y un cierre musical muy especial.

El cartel reunirá a Joaquín Pascual, quien estuvo en el Zorrock de 1996 y en el de 2002 con Mercromina, Electrozacho, Mari Pepi & Luci Bom y otras Chicas del Montón Dj's y El Chojin.

Será con el Chojin cuando Puebla de la Reina viva un momento muy especial, recordando el paso del rapero por el cartel Zorrock de 2002. Además, servirá como un homenaje del músico a sus raíces familiares en Puebla de la Reina, localidad donde nació su madre y dónde él disfrutó en su infancia y juventud.

La organización invita a vecinos y visitantes de toda Extremadura, y de fuera de la región, a participar en esta jornada que recordará un festival pionero y singular que demostrará, una vez más, que la cultura también nace y crece en los pueblos pequeños.

La celebración de este 30 aniversario cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Grupo de Acción Local Fedesiba, Fundación Ciudadanía, la Fundación Cajalmendralejo, Aupex, el Diario HOY, RTVE, Clínica Veterinaria Salus y Tuyomasyo.