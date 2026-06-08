Publicado el nuevo 'Manual para la obtención del carné de sacador de corcho'

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) ha elaborado un 'Manual para la obtención del carné de sacador/a de corcho' junto con el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC), en el marco del proyecto Futurecork, proyecto transformador para la promoción de la bioeconomía en el sector corchero.

La Junta de Extremadura explica, en un comunicado, que la publicación nace con el objetivo de garantizar el relevo generacional en uno de los oficios forestales "más especializados y emblemáticos" del ámbito mediterráneo, así como avanzar hacia una formación homologada a nivel europeo para los profesionales del descorche.

El manual aborda de forma práctica y didáctica los conocimientos necesarios para la obtención del carné de sacador de corcho, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad laboral, el mantenimiento de herramientas, la evaluación de riesgos, las operaciones de saca y las nuevas tecnologías aplicadas al descorche.

Además de recoger las técnicas tradicionales de extracción del corcho, la publicación incorpora contenidos sobre innovación y mecanización, mostrando herramientas desarrolladas para mejorar la ergonomía, aumentar la productividad y reducir daños en el arbolado.

También incluye, en las últimas páginas, un glosario de terminología corchera, que describe los significados de palabras como casca, bornizo o cuello y zapata, entre otras.

ESCASEZ DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Esta iniciativa responde a una problemática creciente en el sector: la escasez de mano de obra especializada y la pérdida progresiva de los sistemas tradicionales de aprendizaje, históricamente transmitidos dentro de las cuadrillas y familias corcheras.

El manual también pone en valor la importancia ambiental, económica y social de los alcornocales y de la actividad corchera, esenciales para la conservación de ecosistemas de alto valor ecológico y para el mantenimiento de empleo rural en numerosas comarcas productoras.

La publicación ha sido desarrollada en el marco de Futurecork, proyecto para la promoción de la bioeconomía en el sector corchero, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Este compendio ha sido elaborado por los técnicos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) Raúl Lanzo Palacios, José Berdón Berdón y Ramón Santiago Beltrán; y Rosa Ricart Margineda y Carles Lorca Carrillo, de CTFC, especialistas vinculados a la investigación y transferencia tecnológica en el ámbito forestal y suberícola.

La publicación pretende convertirse en una referencia para la formación de nuevos profesionales del descorche y contribuir a la sostenibilidad futura del sector corchero español y europeo.