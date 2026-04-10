Publicada la licitación de la redacción del proyecto del aeródromo de Cáceres

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha publicado este jueves, en el Portal de Contratación, la licitación de la redacción del proyecto de construcción y la documentación ambiental y aeronáutica del aeródromo de uso restringido de Cáceres, tal y como ha anunciado la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola.

En su perfil de X, Guardiola destaca que con esta licitación, "y tras 20 años esperando una infraestructura que transformará la ciudad, damos un paso definitivo".

"Cáceres lo pedía y nosotros lo haremos realidad", señala Guardiola, además de sentenciar: "se acabaron las promesas guardadas en un cajón".

El presupuesto base de licitación de la redacción del proyecto es de 225.000 euros (IVA incluido) y el plazo de presentación de ofertas es de 16 días naturales.

El proyecto constituirá el documento base para la tramitación de la autorización de establecimiento de esta infraestructura y servirá de referencia para los distintos procedimientos necesarios.

Entre ellos, se incluyen la obtención del informe de compatibilidad de espacio aéreo, la evaluación ambiental que comprenderá su sometimiento a evaluación de impacto ambiental del proyecto, así como la acreditación del cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad operacional establecidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Para la obtención del informe o certificado de compatibilidad de espacio aéreo, será necesaria otra documentación técnica más simplificada que se elaborará desde la Dirección General de Movilidad y Transportes.

La actuación consiste en el diseño de un aeródromo de uso restringido en el entorno de la ciudad de Cáceres, emplazado al Oeste de esta; en las parcelas 16, 17, 18 y 19 del polígono 19 del término municipal, a una distancia aproximada por carretera de 8 kilómetros hasta el núcleo urbano.

La instalación proyectada contemplará el diseño integral de la infraestructura aeronáutica, que estará compuesta por una pista principal orientada conforme a los vientos predominantes, calle de rodaje, plataforma de estacionamiento con hangares y una zona reservada para edificaciones auxiliares (oficinas, cafetería, vestuarios, entre otros usos).

Asimismo, se prevé la ejecución de una pista específica para vuelo a vela, una pista destinada a aeromodelismo y la implantación de una helisuperficie para operaciones de emergencia y servicios sanitarios.

El aeródromo dispondrá igualmente de las correspondientes ayudas visuales a la navegación, tales como manga de viento y señalización horizontal y vertical, así como de las instalaciones auxiliares necesarias para la prestación del servicio de salvamento y extinción de incendios.

Se incluirán, además, los servicios auxiliares imprescindibles para la operación de la instalación, tales como suministro eléctrico, abastecimiento de agua, depósito para el suministro de combustible, así como los accesos viarios y zonas de aparcamiento.

El plazo de ejecución del proyecto, que sale este jueves a licitación, es de 34 meses.