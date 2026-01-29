Publicada la convocatoria de becas complementarias para alumnos universitarios de Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este miércoles la resolución de la Dirección General de Universidad por la que se convocan las becas complementarias para alumnado universitario de cara al curso 2026-2027, con un presupuesto de 800.000 euros de fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, destinadas a alumnos que no han percibido el componente de beca de residencia del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Esta línea de ayudas tienen por objeto sufragar los gastos derivados de la necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso académico 2025/2026, para estudiar un título oficial de Grado en la Universidad de Extremadura y Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura, o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Universidad de Extremadura en el curso académico en el que ingresó en la universidad.

Asimismo, excepcionalmente, también está destinada a quienes se matriculen de los estudios de Grado en Trabajo Social en otras universidades públicas podrán optar a la beca, aunque su nota de acceso sea superior a la nota de corte de la Universidad de Extremadura, por tratarse de estudios que son impartidos en un centro adscrito de la Universidad de Extremadura.

Este año, como novedad, se adelanta esta convocatoria con el objetivo de que los alumnos universitarios beneficiarios de esta beca puedan recibir su cuantía antes de que acabe el curso, es decir, durante el período de clases, subraya la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Para obtener la condición de persona beneficiaria será necesario, entre otros requisitos, acreditar la resolución de la beca del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el curso 2025/2026 en alguno de los siguientes supuestos: concedida solo con el componente de matrícula, concedida únicamente con los componentes de matrícula y excelencia académica o denegada exclusivamente por superar los umbrales patrimonial.

El plazo para presentar estas solicitudes comienza al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y se prolongará hasta el 6 de abril de 2026, ambos inclusive. Las solicitudes se formalizarán según el modelo recogido, a efectos informativos, en el Anexo I de la presente convocatoria, debiendo ser cumplimentadas exclusivamente a través de la página web del porta Educarex.

Los solicitantes podrán optar también por presentar su solicitud en cualquiera de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.