El PSOE propone un Pacto Extremeño por la Vivienda al resto de fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos de la región

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, presentaba este jueves en Badajoz el Pacto Extremeño por la Vivienda que los socialistas proponen a las fuerzas políticas, ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y económicos y al conjunto de organizaciones vinculadas al ámbito residencial, con el objetivo de convertir el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en una política de Estado para Extremadura.

Cotrina ha defendido que la vivienda constituye un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución y que, por tanto, los poderes públicos deben garantizar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. El secretario general socialista ha señalado que el acceso a la vivienda es hoy uno de los principales problemas sociales y económicos y una de las mayores preocupaciones de las familias extremeñas. Una situación que, además, no afecta únicamente a quienes carecen de empleo, sino también a personas trabajadoras que encuentran dificultades para acceder a una vivienda por el precio de compra o alquiler, el esfuerzo económico que supone y la insuficiencia de oferta en determinados territorios.

Ante esta realidad, el PSOE plantea un Pacto de Región con objetivos concretos y cuantificados, calendario de ejecución, recursos económicos y mecanismos públicos de seguimiento, que deberá contar con la participación de los grupos parlamentarios, ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y económicos, organizaciones del sector, Universidad de Extremadura, organizaciones juveniles, asociaciones de consumidores y entidades del tercer sector.

La propuesta contempla la elaboración de un Mapa Regional de Necesidades de Vivienda, municipio a municipio, para conocer las necesidades de vivienda pública, protegida y asequible, rehabilitación, movilización de vivienda vacía, alojamiento para estudiantes y las necesidades específicas de jóvenes, familias y colectivos con dificultades de acceso.

Cotrina ha subrayado que el Pacto debe ir acompañado de medidas inmediatas. Por ello, el PSOE propone que la Junta presente en un plazo máximo de tres meses un Decreto-ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, con actuaciones sobre zonas de mercado residencial tensionado, viviendas de uso turístico, alquileres por habitaciones y de temporada, protección permanente de las viviendas financiadas con recursos públicos, tanteo y retracto, adquisición y rehabilitación de viviendas y movilización de viviendas vacías.

VIVIENDA ASEQUIBLE

La iniciativa incluye además un Plan de Vivienda Asequible para Jóvenes, un Registro Autonómico de Alojamientos para Estudiantes, un programa específico de rehabilitación de viviendas vacías en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes y medidas para garantizar una alternativa habitacional digna ante situaciones de emergencia residencial.

El PSOE propone también movilizar suelo público para vivienda asequible, impulsar un Plan Regional de Construcción y Rehabilitación, reforzar presupuestariamente la política autonómica de vivienda y establecer indicadores públicos que permitan evaluar anualmente las viviendas construidas, adquiridas y rehabilitadas, la evolución del parque público, la vivienda vacía movilizada, los precios del alquiler y el acceso de los jóvenes.

Cotrina ha contrastado esta propuesta con la gestión del gobierno de Guardiola. La Junta anunció un objetivo de 3.500 viviendas protegidas, mientras que una respuesta oficial al PSOE situó en 16 las viviendas construidas tras tres años de Gobierno, según la información ofrecida por el propio gobierno regional.

Para el PSOE, el Pacto debe trascender los ciclos electorales y contar con balances públicos anuales ante la Asamblea de Extremadura. La propuesta plantea que su firma se produzca antes de finalizar el actual periodo de sesiones. “Extremadura necesita que la vivienda deje de ser una suma de anuncios y se convierta en una política de Estado para Extremadura”, ha defendido Cotrina.

En definitiva, ha resumido, “un Pacto para pensar a medio y largo plazo y un Decreto-ley para actuar ya”, porque la situación exige alcanzar un gran acuerdo de región, pero también poner en marcha respuestas concretas e inmediatas.