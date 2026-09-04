El PSOE pide la comparecencia de María Guardiola en la Asamblea sobre el "deterioro" de la sanidad extremeña

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este jueves en la Asamblea de Extremadura una solicitud de comparecencia de la presidenta de la Junta, María Guardiola, ante el pleno, ante el "deterioro" de la sanidad extremeña, y para informar sobre su situación y las medidas que va a poner en marcha para "corregir su estado actual".

Así lo ha avanzado el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en rueda de prensa este jueves en Mérida, en la que ha considerado que la presidenta extremeña "lleva demasiado tiempo sin dar explicaciones", después de que no se haya celebrado este año el Debate sobre el Estado de la Región.

Según ha señalado Sánchez Cotrina, los socialista están "muy preocupados" por la situación de la sanidad en Extremadura, tras lo que ha aludido a asuntos como la situación de las urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, las dimisiones de responsables sanitarios y los recientes ceses y cambios en distintas áreas de salud.

Ante esta situación, Sánchez Cotrina ha considerado que la consejera de Salud, Sara García Espada, no es una "interlocutora válida" para el PSOE, ya que "se dedica a derivarla a la herencia recibida", y ha reclamado que sea la presidenta de la Junta la que asuma directamente la responsabilidad de la sanidad extremeña.

"No podemos tener una presidenta que habla de moderación mientras su Gobierno está marcado por la confrontación y que, además, evita el principal debate parlamentario para explicar cuál es su plan para Extremadura", ha afirmado Sánchez Cotrina, quien ha aseverado que la sanidad es una de las principales preocupaciones de los extremeños.

Sánchez Cotrina ha lamentado que este Gobierno para gestionar "confía más en los profesionales que proceden de la sanidad privada, y por tanto no compensa", tras lo que ha abogado por que el Ejecutivo extremeño "confíe más en los profesionales de la sanidad pública que quieran gestionar", ha dicho.

En ese sentido, Sánchez Cotrina ha apuntado que "la Junta dice que todo está bien y al día siguiente tenemos tres ceses en tres áreas de salud. Si todo está bien, ¿por qué se reorganiza?", tras lo que ha señalado que "la reorganización se hace cuando las cosas no funcionan".

Ante esta situación, ha considerado que "la Consejería de Salud no puede responder a los problemas culpando al PSOE o diciendo que su secretario general está nervioso", ya que según ha dicho el dirigente socialista extremeño, "quienes están nerviosos son los profesionales sanitarios y los pacientes que llevan demasiado tiempo esperando soluciones".

Por todo ello, el Grupo Socialista ha solicitado esta comparecencia para que Guardiola ofrezca en la Asamblea "explicaciones, gestión y soluciones", tras la que Sánchez Cotrina ha reafirmado que el PSOE, ha añadido, apoyará "todas las medidas que sean buenas para Extremadura" con el objetivo de mejorar la sanidad pública, sus infraestructuras y las condiciones de sus profesionales.

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha criticado que la consejera de Salud achaque todos los problemas a la "herencia recibida" del PSOE, respecto de la que ha apuntado, en sus propias palabras, que "dato mata relato" y en los últimos 15 , el PP ha gobernado Extremadura durante siete años y el PSOE durante ocho, por lo que a su juicio, no pueden atribuir al PSOE "eternamente lo malo y quedarse con todo lo bueno", ha resaltado.

INCENDIOS

Otro de los asuntos que preocupa a los socialistas son los incendios en la región, ha señalado Sánchez Cotrina, quien ha reconocido el trabajo que efectivos del Infoex y la UME, entre otros, han desarrollado durante este verano, pero ha apuntado que "no basta con apagar los incendios cuando empiezan".

En ese sentido, Sánchez Cotrina ha reiterado su propuesta de poner en marcha un plan de prevención que proteja a los municipios extremeños de los incendios, y ha planteado también la creación de fajas perimetrales alrededor de un centenar de localidades, con financiación de 100.000 euros para que los ayuntamientos puedan realizar trabajos de limpieza y desbroce.

El dirigente socialista extremeño ha censurado que el 54 por ciento del presupuesto destinado en 2025 a prevención y extinción de incendios no se ejecutó, tras lo que ha considerado que los responsables de la Junta no pueden " hacer una foto en el territorio después de un incendio y después no ejecutar más de la mitad del presupuesto", ha dicho.

TRANSPORTE ESCOLAR

Por otra parte, en su intervención, Sánchez Cotrina ha mostrado la preocupación de los socialistas por la situación del transporte escolar, ya que a su juicio "no es razonable" que, a pocos días del inicio del curso, la Junta haya tenido que recurrir nuevamente a contratos de urgencia y emergencia para contratar rutas, tras lo ocurrido el pasado año.

"Llevamos un año sabiendo lo que ocurrió el curso pasado y ahora hacemos contratos de urgencia a treinta días del comienzo de las clases", ha lamentado el dirigente socialista extremeño, quien ha considerado que "la falta de previsión no puede convertirse en la forma habitual de gestionar".

Ante esta situación, el PSOE va a solicita todos los expedientes de estas contrataciones con el objetivo de estudiar "hasta la última letra" y exigir las responsabilidades que correspondan, ya que a su juicio, se trata de una situación "totalmente irregular".

El objetivo es que "ningún niño extremeño se quede en una parada de autobús sin poder ir a clase" como ocurrió el año pasado.

También en el ámbito de la educación, Sánchez Cotrina ha considerado posible que se llegue a un acuerdo sobre homologación salarial de los docentes, algo que desde el PSOE van "a celebrar" si finalmente ocurre, aunque ha advertido que "la homologación salarial no es el único problema de la educación extremeña".