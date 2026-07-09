El PSOE lamenta el "estado deplorable" de los centros de transporte y alerta sobre el despido de 56 trabajadores

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha lamentado el "estado deplorable" de los centros de transporte de la región y ha alertado sobre el despido de 56 trabajadores, siendo algunos de ellos personas con discapacidad, ha dicho.

Así, en su visita al centro de transporte de Mérida, González Andrade ha señalado que ha podido comprobar que lo que trasladaban los trabajadores sobre la situación de estos centros era "poco", ya que sus instalaciones están en un "estado deplorable" y de "absoluto abandono".

"Nos trasladan además los trabajadores que en algunos centros de transporte no hay vigilancia, hay aseos cerrados, hay techos que se están cayendo. En definitiva, no se prestan los servicios mínimos que merecen los transportistas que tienen que acercarse a ellos", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Por ello, ha criticado que esta sea la "carta de presentación" de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al sector del transporte que tiene que hacer uso de estos centros, tanto de la región como de fuera de ella.

Del mismo modo, el portavoz del PSOE de Extremadura ha alertado sobre el despido de 56 personas que trabajan en los centros de transportes y que llevan "más de cuatro meses sin cobrar sus nóminas de manera regular".

"¿Y cuál es la respuesta de Guardiola ante esto? El despido. Va a despedir a 56 personas trabajadoras de estos centros de transporte que se irán a su casa, que se irán al desempleo, que se irán al paro y que, además, se van engañados", ha asegurado.

En esta línea, ha recordado que el pasado 28 de mayo el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, dijo que "no era bueno rescindir el contrato con la empresa porque los trabajadores se irían al desempleo", mientras que un día después la Junta de Extremadura inició la rescisión del contrato.

A ello, ha unido que el 16 de junio Ramírez le dijo a los trabajadores que estaba buscando una empresa para que se produjera la cesión de la gestión y diez días después comunicó que "no encuentra empresa".

"Al final nos enteramos que todo esto era una mentira del minuto uno, muy propio esto de Guardiola, porque la propia empresa ha pedido la rescisión del contrato el 14 de mayo y la propia empresa denuncia en su escrito que la Junta de Extremadura no paga", ha aseverado.

Por ello, ha asegurado que el hecho de que los trabajadores lleven "meses sin cobrar" es responsabilidad "única y exclusiva" de la Junta de Extremadura y de Guardiola, a lo que ha añadido que algunos de esos empleados son trabajadores con discapacidad que pertenecen a un centro especial de empleo. "Este es un ataque más de la Junta de Extremadura a la clase trabajadora", ha recalcado.

"Nos preocupa lo que va a ocurrir con estos centros de transporte. No sabemos quién los va a gestionar, no sabemos qué va a pasar con estos trabajadores. No sabemos, en definitiva, si Guardiola va a invertir en estos centros de transporte lo que tenía que haber invertido en los últimos tres años y no ha hecho", ha recalcado.

Asimismo, y a preguntas de los medios, González Andrade ha informado de que se ha iniciado la rescisión del contrato y le consta que hay trabajadores de baja y trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo porque llevan "cinco meses sin cobrar sus nóminas de manera regular".

"La Junta de Extremadura era conocedora de estos hechos. El Partido Socialista lo ha denunciado hace ya algunas semanas. Hasta que no ha estallado el problema, la Junta de Extremadura no ha empezado a actuar, tarde. Y la consecuencia va a ser que estos 56 trabajadores, que estas 56 personas, insisto, algunas personas con discapacidad, con las dificultades que eso tiene de acceso al mercado laboral, se van a ir a su casa, se van a ir al paro", ha asegurado.