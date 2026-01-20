Promedio avanza en la digitalización de los contadores de agua en 11 localidades pacenses

El Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, continúa avanzando en la modernización de las redes de abastecimiento con la instalación de 21.000 contadores de telelectura en 11 localidades de la provincia.

Actualmente, el proyecto alcanza un 20 por ciento de su ejecución total y esta misma semana el personal especializado ha iniciado los trabajos en Hornachos, Puebla de Sancho Pérez y Herrera del Duque, poblaciones que se suman a La Coronada, Puebla de Obando, Fuenlabrada de los Montes e Higuera la Real, donde las tareas de sustitución comenzaron hace unas semanas.

Por su parte, Cheles y Garbayuela presentan el estado más avanzado, superando ya el 80 por ciento de su parque de contadores renovado. Finalmente, está previsto que las obras se extiendan a Fregenal de la Sierra y Siruela a lo largo del mes de febrero.

Los nuevos contadores inteligentes permiten una gestión "mucho más eficiente", ya que registran y reportan datos de consumo de forma diaria. Esta tecnología facilita la generación de estadísticas precisas "y, lo más importante, la detección temprana de fugas o incidencias en la red de abastecimiento", según indica en nota de prensa la diputación pacense.

Para los vecinos, esta renovación no supone coste alguno, ha explicado, mientras que el proceso conlleva "apenas" una "breve" interrupción del suministro. El personal encargado del cambio notificará la actuación llamando directamente a la puerta de los inmuebles; y en caso de ausencia, se procederá a la sustitución siempre que el contador no se encuentre en funcionamiento en ese momento.

Esta acción se integra en el proyecto Digi2Rural, una de las 30 iniciativas aprobadas a nivel nacional en la primera convocatoria de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la digitalización del ciclo del agua. La inversión está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.