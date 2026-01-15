FINANCIACIÓN

Los Técnicos de Hacienda sitúan a Extremadura entre las CCAA que mantienen el mismo orden antes y después de la reforma

Las seis comunidades autónomas que obtienen más financiación con el modelo vigente, en términos absolutos, seguirán en el mismo orden con la reforma propuesta.

Redacción

Extremadura |

Plantillas escolares con el mapa de España
Plantillas escolares con el mapa de España | Agencias

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que las seis comunidades autónomas que obtienen más financiación con el modelo vigente, en términos absolutos, seguirán en el mismo orden con la reforma propuesta.

Así, la primera seguiría siendo Cataluña, seguida de Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León.

No obstante, los técnicos señalan que hay algunos cambios en cuatro regiones, como Castilla La Mancha, que adelanta a Canarias, y la Región de Murcia, que adelanta a Aragón; mientras que Baleares, Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja se mantienen en el mismo orden antes y después de la reforma propuesta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer