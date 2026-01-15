Los Técnicos de Hacienda sitúan a Extremadura entre las CCAA que mantienen el mismo orden antes y después de la reforma

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que las seis comunidades autónomas que obtienen más financiación con el modelo vigente, en términos absolutos, seguirán en el mismo orden con la reforma propuesta.

Así, la primera seguiría siendo Cataluña, seguida de Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León.

No obstante, los técnicos señalan que hay algunos cambios en cuatro regiones, como Castilla La Mancha, que adelanta a Canarias, y la Región de Murcia, que adelanta a Aragón; mientras que Baleares, Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja se mantienen en el mismo orden antes y después de la reforma propuesta.