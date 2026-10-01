El programa TR3S60 de Educación reúne en Mérida a más de 60 jóvenes para buscar soluciones a los retos de Extremadura

El programa TR3S60, impulsado por la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Universidad, en colaboración con la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad-Sociedad, ha reunido este miércoles en el Palacio de Congresos de Mérida a más de 60 jóvenes titulados participantes en la presente edición.

La jornada ha permitido a los participantes poner en práctica las competencias desarrolladas durante su itinerario formativo a través de una propuesta que ha combinado trabajo en equipo, creatividad, competición y prototipado.

Los diez equipos de trabajo, seis procedentes de Badajoz y cuatro de Cáceres, han participado durante la primera parte de la mañana en una dinámica inspirada en el formato 'MasterChef', adaptada a los objetivos del programa. A través de esta actividad han trabajado competencias como la comunicación, la organización, el liderazgo, la creatividad, la toma de decisiones y, especialmente, el trabajo en equipo.

Posteriormente, los participantes han afrontado un reto relacionado con uno de los grandes desafíos del territorio extremeño: la revitalización de los pueblos. Cada equipo ha trabajado en el desarrollo y presentación de un prototipo de solución, planteando propuestas concretas a partir de las necesidades y oportunidades identificadas en el territorio.

La directora general de Universidad, Esther Muñoz, ha participado en la jornada, donde ha formado parte del jurado encargado de valorar las propuestas.

Muñoz ha indicado que este programa supone dar un paso adelante; con más financiación, más becas, un marco europeo y una metodología que combina formación, experiencia y empleabilidad.

La directora ha señalado que el talento no se retiene únicamente con formación, sino generando oportunidades profesionales, por eso TR3S60 conecta formación, experiencia práctica, empresas y territorio. El talento joven puede ser protagonista de las soluciones de Extremadura.

La jornada ha contado además con un componente competitivo, con premios en las dos actividades, reconociendo el trabajo desarrollado por los participantes tanto en la dinámica de equipo como en la fase de prototipado.

FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y EMPLEABILIDAD

TR3S60 combina la formación en competencias emprendedoras, a través del marco europeo EntreComp, con una experiencia práctica remunerada en empresas y entidades de Extremadura. El objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes titulados y favorecer su incorporación al tejido productivo regional.

El programa da continuidad al anterior Programa de Retención del Talento (PIRT), cuyos resultados han permitido consolidar y ampliar este modelo. Tomando como referencia la trayectoria del programa desde el PIRT, aproximadamente un 10 por ciento de los participantes no llega a finalizar el itinerario porque consigue una oportunidad laboral antes de terminarlo, alrededor del 70 por ciento está empleado al año y la empleabilidad se sitúa prácticamente en el 100 por cien a los 18 meses de la finalización.

Estos resultados han contribuido a la consolidación del programa y a su ampliación. El cambio de denominación de PIRT a TR3S60 coincide con el paso a un nuevo marco de financiación, incorporándose el programa al Programa Extremadura FSE+ 2021-2027, con financiación europea.

En el conjunto del periodo 2025-2028, TR3S60 contempla 370 becas y una financiación máxima de aproximadamente 3,1 millones de euros.

La respuesta al programa también se refleja en las previsiones de la próxima edición. Hasta el momento se han inscrito 250 egresados de la Universidad de Extremadura y 286 empresas han mostrado su interés en participar, reflejando la conexión entre el talento universitario y el tejido productivo extremeño.

CONVERTIR EL TALENTO EN OPORTUNIDADES

La jornada celebrada en Mérida permite trasladar las competencias desarrolladas durante el programa a un reto concreto y convertir las ideas en propuestas y prototipos de solución.

El objetivo es que los participantes no solo adquieran conocimientos, sino que desarrollen capacidades para identificar oportunidades, trabajar en equipo, afrontar retos, generar soluciones y convertir sus ideas en proyectos.

En este sentido, TR3S60 busca conectar universidad, empresa, instituciones y talento joven, favoreciendo que la formación universitaria se traduzca en experiencia profesional y nuevas oportunidades de empleo, al tiempo que los jóvenes pueden contribuir con sus capacidades a afrontar los retos de Extremadura.

La edición actual continuará desarrollándose hasta finales de octubre. Tras la jornada de prototipado, los participantes completarán todavía dos sesiones formativas centradas principalmente en conocimientos económico-financieros, antes de finalizar su itinerario.

De esta forma, la jornada de Mérida constituye un nuevo paso dentro de un programa que apuesta por aprender haciendo, conectar el talento con el territorio y generar oportunidades profesionales para los jóvenes titulados en Extremadura.