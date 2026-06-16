Un programa del Sepad y Adenex ofrece 750 plazas destinadas a mayores para descubrir lugares destacados de Extremadura

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) pondrán en marcha este otoño una nueva edición del Programa de Turismo Rural y Medioambiental para Personas Mayores 'Extremadura Verde en la Mirada', que permitirá a unas 750 personas descubrir algunos de los espacios naturales, culturales y patrimoniales más destacados de Extremadura.

El programa, que nació en 1998 y fue pionero en España al combinar envejecimiento activo, educación ambiental y turismo sostenible, continúa consolidándose como una de las iniciativas de referencia para las personas mayores de la región.

Tras su recuperación en 2022, después de más de una década sin celebrarse, la propuesta ha mantenido una elevada demanda, incrementando progresivamente el número de plazas ofertadas, suponiendo la edición de 2026 un importante crecimiento respecto al año anterior, indica la Junta en una nota de prensa.

Al aumentar el SEPAD la financiación destinada al proyecto, ADENEX podrá incrementar el número de destinos y viajes programados, facilitando que más personas mayores de 60 años residentes en Extremadura puedan acceder a una experiencia que combina naturaleza, cultura, convivencia y bienestar.

El objetivo del programa es promover un envejecimiento activo y saludable mediante actividades que favorecen la socialización, la participación y el contacto con el medio natural.

Los viajes están diseñados para ofrecer experiencias enriquecedoras que contribuyan a combatir la soledad no deseada y el aislamiento social, al tiempo que fomentan el conocimiento y la valoración del patrimonio natural, histórico y cultural de la región.

La programación de este año estará formada por 15 viajes a 12 destinos diferentes, con propuestas de uno, dos y tres días de duración y entre los enclaves seleccionados figuran el Monumento Natural Cerro Masatrigo y Cabeza del Buey, el Centro de Recuperación de Fauna Los Hornos de Sierra de Fuentes.

Asimismo, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, El Bosque de To, Torre de Don Miguel y la Ruta de los Molinos, Cancho Roano y Zalamea de la Serena, Tierra de Barros, Badajoz, el Valle del Alagón, el Valle del Jerte, el Valle del Ambroz y la Sierra de Béjar, así como Las Hurdes y la Sierra de Francia.

Todos los viajes han sido diseñados para combinar patrimonio natural, cultura, tradiciones, gastronomía y convivencia, permitiendo a las personas participantes descubrir algunos de los rincones más singulares de Extremadura y su entorno.