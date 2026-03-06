Un programa de envejecimiento activo en Extremadura recibe un premio tras alcanzar 1.473 participantes en 2025

El programa '99 razones para ser SEPADCTIVOS' ha cerrado su edición 2025 con un elevado impacto directo en las personas mayores de Extremadura a través de sus actividades de dinamización, formación y sensibilización desarrolladas en toda la región.

Esta iniciativa, impulsada por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y diseñado y desarrollado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), desarrolló en su pasada edición un total de 74 actividades en 31 municipios con las que ha llegado a 1.473 personas mayores y ha reforzado "la lucha contra la soledad y el edadismo".

La intervención, según ha señalado Aupex en nota de prensa, se ha llevado a cabo en 31 municipios, llegando a los 37 Centros de Mayores de gestión directa del SEPAD y apoyándose en la red de 222 Universidades Populares, consolidando así "un modelo de actuación con fuerte implantación territorial".

UN PROGRAMA GALARDONADO

El pasado mes de noviembre el programa fue reconocido por los Premios Super Cuidadores de 2025. El SEPAD, como entidad impulsora del programa, obtuvo el segundo accésit en la categoría de 'Administraciones e Instituciones Públicas' de la XI edición de estos premios que organiza la plataforma Supercuidadores, vinculada a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Según informa Aupex en nota, el programa obtuvo un reconocimiento a nivel nacional, por su "compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores" y por promover un modelo de intervención centrado en "la autonomía personal, el envejecimiento activo y la cohesión social en entornos rurales".

68 TALLERES Y MÁS DE MIL PARTICIPANTES

Durante 2025 se han desarrollado 68 talleres presenciales, en los que han participado 1.347 personas, con una media de más de 20 participantes por actividad.

Entre las actividades con mayor participación destacan los talleres 'Guatekea' de Mérida, con 91 participantes y el de sevillanas en Badajoz, con 80 participantes.

Además, la programación ha incluido propuestas de promoción de la autonomía, salud física y emocional, estimulación cognitiva, alfabetización digital, ocio activo y actividades intergeneracionales.

En concreto, se desarrollaron talleres de teatro, rumba flamenca y actividades creativas con temáticas como pintura emocional, acuarela, cerámica, decoración con reciclaje o azulejería, así como talleres relacionados con la nueva alimentación, plantas medicinales, huertos domésticos y elaboración de jabones y cosmética natural con aloe vera.

Asimismo, el programa incorporó experiencias intergeneracionales como 'Yayocanal', que fomentan el intercambio entre generaciones y contribuyen "a combatir el edadismo desde la práctica comunitaria", según explica Aupex en nota de prensa.

COMBATIR EL EDADISMO Y LA SOLEDAD

La iniciativa ha reforzado su dimensión formativa con la segunda edición del curso semipresencial 'Intervención social con personas mayores: prevención del edadismo y lucha contra la soledad no deseada', con el que se han podido formar 41 personas de las 83 que solicitaron su participación.

Además, se han impartido seis talleres online con 126 participantes y se han lanzado tres nuevos videotutoriales, que suman más de 1.300 visualizaciones en 2025, dentro de una estrategia digital que acumula más de 42.000 visualizaciones desde 2019.

VIVIR CON PROPÓSITO

Uno de los hitos del año ha sido la jornada regional 'Vivir con Propósito', celebrada en el Hospital Universitario de Badajoz, que reunió a 286 asistentes en torno al envejecimiento activo, la prevención de la soledad y la construcción de proyectos vitales con sentido.

Este programa, según señala Aupex en nota, ha mantenido además un servicio permanente de asesoramiento técnico, con 246 correos enviados y 378 recibidos, reforzando "el acompañamiento a profesionales y entidades locales".

Finalmente, Aupex ha concluido que del total de participantes, el 83,4 por ciento han sido mujeres y el 16,5 por ciento hombres, "un dato que evidencia tanto la alta implicación femenina como el reto pendiente de incrementar la participación masculina en este tipo de iniciativas".