El Programa de Competencias Digitales para la Ciudadanía forma a 20.500 personas, especialmente en el ámbito rural

El Programa de Competencias Digitales para la Ciudadanía, impulsado por la Junta de Extremadura y ejecutado por la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), encara su recta final tras haber superado ampliamente los objetivos inicialmente previstos y alcanzar ya 20.508 personas formadas en toda la región.

La iniciativa, que concluye el próximo mes de junio, fijaba inicialmente el objetivo de formar en competencias digitales a 15.774 ciudadanos extremeños. Los datos actuales reflejan un cumplimiento muy superior al comprometido inicialmente con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Del total de personas formadas, 17.306 corresponden al mundo rural, ámbito en el que el programa ha concentrado buena parte de sus esfuerzos para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas y servicios digitales en zonas con mayores dificultades de acceso.

Además, 12.135 de las personas formadas en entornos rurales son mujeres, uno de los colectivos prioritarios contemplados dentro de esta iniciativa de capacitación digital. A ello se suma la participación de 8.994 personas mayores, otro de los sectores considerados estratégicos dentro del programa para favorecer la inclusión tecnológica y el acceso autónomo a servicios digitales básicos.

El programa ha desarrollado un total de 1.819 acciones formativas en 366 municipios extremeños, lo que ha permitido desplegar actividades prácticamente en la totalidad del territorio regional y acercar la formación digital a pequeñas localidades y comarcas rurales.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha destacado que "estas cifras demuestran que la transformación digital también se construye desde el territorio y que el mundo rural extremeño ha respondido de manera extraordinaria cuando se le acercan herramientas útiles y formación adaptada a sus necesidades".

Coslado ha subrayado, además, que "el programa ha permitido llevar capacitación digital a cientos de localidades, facilitando que miles de personas puedan relacionarse con la administración electrónica, acceder a servicios digitales o desenvolverse con mayor autonomía en un entorno cada vez más tecnológico".

La iniciativa ha incluido acciones formativas presenciales, semipresenciales y online centradas en competencias digitales básicas, intermedias y avanzadas, así como contenidos específicos relacionados con la administración electrónica, la banca digital o el uso cotidiano de herramientas tecnológicas.

El programa ha contado con una amplia red de dinamizadores y formadores distribuidos por las distintas comarcas extremeñas y se ha apoyado en la colaboración de ayuntamientos, grupos de acción local y entidades del territorio para garantizar la capilaridad de las actuaciones y facilitar la participación de la ciudadanía.

El Programa de Competencias Digitales para la Ciudadanía está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y del Componente 19 del Plan Nacional de Competencias Digitales.

Sumados los esfuerzos realizados por las distintas consejerías de la Junta de Extremadura los ciudadanos formados en competencias digitales básicas superan los 40.000 a los que habría que añadir otros 2.000 en competencias avanzadas.