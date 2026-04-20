-La productora extremeña Glow triunfa en los Premios Quirino con el largometraje de animación 'Decorado'

'Decorado', la película dirigida por Alberto Vázquez y producida por Uniko (País Vasco), Glow (Extremadura), Abano Produccións (Galicia) y Sardinha em Lata (Portugal), ha conseguido el Premio a Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano de los Premios Quirino.

La película suma así uno de los galardones más importantes en cuanto a cine de animación de Iberoamérica y suma ya tres grandes premios, tras conseguir el Forqué y el Goya, señala la productora extremeña Glow en un comunicado.

El anuncio del Premio a Mejor Largometraje de Animación cerró la novena edición de una gala celebrada en la tarde del viernes en el Auditorio Adán Martín, de Santa Cruz de Tenerife. Alberto Vázquez, cineasta gallego, recogió el Premio Quirino y reivindicó la importancia del trabajo en equipo en la génesis del cine de animación, así como el valor fundamental que otorgan los técnicos y especialistas para hacer posible lo imposible. También subrayó la necesidad de la coproducción como herramienta para conseguir crecer y alcanzar metas.

De esta forma, Glow, comandada por el productor José María Fernández de Vega, también presente en la cocapital canaria, ha logrado el primer Premio Quirino a Mejor Largometraje de Animación de su palmarés. Ya estuvo nominado en la categoría en 2019 con 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'.

"Estamos logrando lo impensable y estamos muy orgullosos. Estos premios nos dan fuerza para seguir trabajando en lo que amamos. El cine de animación rompe las barreras de la ficción e invita a soñar. Pues sigamos soñando", ha señalado Fernández de Vega, oriundo de Almendralejo.

'Decorado' es una producción de Uniko, Glow, Abano Produccións y Sardinha em Lata que cuenta con la participación del ICAA, RTVE, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco, además del apoyo institucional de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo. El film ha sido distribuido en España por Barton Films, mientras que Le Pacte es la compañía que gestiona las ventas internacionales.