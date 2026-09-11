La producción industrial sube un 4,3% en julio en Extremadura, 1,7 puntos más que la media nacional

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 4,3% interanual en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone 1,7 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6 por ciento.

De esta forma, la producción industrial sale así de cifras negativas en Extremadura, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha bajado un 6 por ciento, frente a una incremento del 1,3 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región en julio un 20,9 por ciento, con un descenso del 43,6 por ciento en el caso de los duraderos y un 23,6 por ciento más para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 23,6 por ciento; los bienes intermedios anotaron un 8 por ciento menos y los de la energía, un 3,1 por ciento más.

Cabe destacar que este índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con mayores crecimientos, excepto en Canarias en donde disminuyó un 2,5%.