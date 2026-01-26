MENORES

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el entrenador de un club pacense por captación de menores para pornografía

Extremadura |

El entrenador de categorías infantiles de un club pacense de fútbol detenido en Badajoz ingresaba en prisión por presuntos delitos de captación de menores para la elaboración, tenencia y distribución de material pornográfico.

La titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre, quien también es profesional de la base aérea militar de Talavera la Real.

Las diligencias también se siguen por usurpación del estado civil, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La magistrada ha levantado de manera parcial el secreto expreso del sumario dando a conocer a las partes el acta de entrada y registro a la vivienda del investigado.

Una vez adoptada la medida cautelar, la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia plaza número 2 de Cáceres se inhibirá a favor del Tribunal de Instancia de Badajoz.

El hombre fue detenido en una intervención llevada a cabo el pasado miércoles en la barriada de Las 800, en Badajoz, dentro de una operación dirigida por la Comandancia de Cáceres.

