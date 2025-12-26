Prevén ocupación del 60 % en Extremadura durante periodo navideño, en especial Nochevieja

La Asociación de Turismo, Hostelería y Comercio de Extremadura prevé una ocupación en la comunidad autónoma durante el periodo navideño en torno al 60 %, con el día de Nochevieja como principal jornada de estas fechas para el sector.

El presidente de la Asociación de Turismo, Hostelería y Comercio de Extremadura, Antonio Martínez, ha explicado a EFE que estas cifras, similares a las obtenidas el año pasado, “dependen mucho” en este caso del “mercado interior”, de ciudadanos del propio territorio que deciden pasar especialmente la Nochevieja o la Nochebuena en familia o con amigos.

A este respecto, la asociación no prevé un aumento considerable de las pernoctaciones en este marco.

El usuario madrileño volverá a su vez a ser clave en este sentido, especialmente también durante Nochevieja.

“Es habitual también que muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid decidan pasar estas fechas fuera, especialmente en casas rurales en Nochevieja, y en este marco el norte de Extremadura será el más beneficiado”, ha manifestado Antonio Martínez.

El presidente de la Asociación de Turismo, Hostelería y Comercio prevé en este contexto un 75 % de ocupación durante Nochevieja.

El hecho de que no haya muchos días seguidos de fiesta, así como las condiciones climáticas previstas para estas fechas no ayudan de cara a la ocupación, ha reconocido.

Muchos de los desplazamientos que se producen en el país con intenso frío “tienen además como destino espacios de nieve”, ha recordado en este marco.

Los precios se mantendrán a su vez en relación a navidades pasadas, ha manifestado Martínez.

El presidente de la asociación extremeña ha valorado además que hayan aumentado las rutas de avión desde el aeropuerto de Badajoz, aunque en este sentido “es necesario que no solo se impulsen destinos pensados especialmente para que el ciudadano de aquí visite esos lugares, sino también otros donde el objetivo sea que sus habitantes decidan venir a Extremadura”.

En este contexto “uno de los principales retos de la nueva Junta de Extremadura debe ser el impulso de manera ambiciosa de la promoción exterior destinada a que se conozca más el potencial turístico de la comunidad autónoma en otros territorios”, ha afirmado Antonio Martínez.