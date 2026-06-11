El presupuesto de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia aumenta 500 millones de euros respecto al de 2025

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia aumenta en 500 millones de euros su presupuesto destinado para el año 2026, un 17,6 por ciento más que en el ejercicio anterior. La cuantía total alcanza 3.339.239.185 euros, evidenciando el compromiso del actual gobierno con las políticas sanitarias y de dependencia.

Así lo han explicado este miércoles la secretaria general de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, Pilar Nogales, y el director general de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud (SES), Luis Miguel González, quienes han desglosado esta dotación.

Del total asignado a la Consejería, 613.722.808 euros se destinarán al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), que aumenta en algo más de 88,5 millones respecto a 2025, y en más de 125 millones en comparación al ejercicio de 2024.

Además, Nogales ha destacado el protagonismo de los municipios extremeños como colaboradores principales en materia de dependencia, para los que se han destinado casi 9 millones de euros más a su financiación.

Prueba de ello es el incremento de la inversión en los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM), que asciende 56.021.947 euros, para la prestación de servicios como Ayuda a domicilio, Servicios de proximidad, Atención a personas dependientes y apoyo a personas autónomas, entre otros.

Asimismo, el presupuesto contempla un total de 13.387.552 euros para la adaptación, reforma, adecuación y equipamiento de los centros sanitarios y residenciales en el ámbito rural, de los cuales, 10.572.875 serán para residencias municipales.

EL SES CONTARÁ CON LA MAYOR PARTIDA PRESUPUESTARIA DE SU HISTORIA

Para el año 2026, la partida presupuestaria con la que contará el SES alcanzará los 2.693.973.160 euros, que se traduce en un incremento del 16,05%, es decir, casi 372.681.580 euros más con respecto al año anterior.

La mayor parte irá destinada a la Atención Hospitalaria, que contará con un presupuesto de 1.623,76 millones de euros. Entre las actuaciones más destacadas, se encuentra la mayor obra de la historia del SES, la Fase 2 del Hospital Universitario de Cáceres, que abarcará 46,6 millones de euros de los presupuestos de este año.

Esta cuantía también contempla la nueva Unidad Multidisciplinar de ELA, la reforma integral de las centrales técnicas del Complejo Hospitalario de Badajoz, la reforma de los paritorios del Hospital Materno Infantil de Badajoz y la segunda fase del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

Además, atendiendo a criterios de humanización, confort y seguridad de pacientes y familiares, el SES ha iniciado el Plan de Renovación de Mobiliario de Hospitalización, que ha permitido, entre otros aspectos, sustituir 1.770 camas, eliminando todas las de manivela que aún existían en los hospitales extremeños.

Respecto a la Atención Primaria, la dotación para este año aumenta en 71,3 millones, alcanzando los 904.167.552 euros, lo que supone un 33,56 por ciento del presupuesto del SES. Este total permitirá acercar aún más la sanidad al ciudadano, mejorar la capacidad resolutiva de los centros de salud y consolidar un modelo asistencial más accesible y eficiente.

Dentro de ello se incluye la obra necesaria para el traslado provisional del Centro de Salud de Los Pinos de Badajoz, la reforma integral y el equipamiento necesario del Centro de Salud Plaza de Argel de Cáceres o la renovación de equipamiento electro-médico de toda la red de centros de atención primaria del SES.

Estos presupuestos consolidan el compromiso del Gobierno de Extremadura por reforzar un sistema sanitario y de atención a la dependencia más moderno, cercano y eficaz, garantizando una mejora real en la calidad de vida de todos los extremeños.