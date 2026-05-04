El presidente de ATA participará en el V Congreso Empresarial Impulso que se celebra en Mérida el 26 de mayo

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, participará el próximo 26 de mayo en el V Congreso Empresarial Impulso que se va a celebrar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida.

La Asociación Empresarial Impulso, organizadora del evento, defiende el "hartazgo" del colectivo de autónomos y pymes ante "una subida del 42% en la base mínima de cotización", la "mayor en décadas", una "inflación disparada al 3,4% por el conflicto de Irán, la implantación obligatoria de Verifactu sin recursos de acompañamiento suficientes, y un informe que sitúa la tasa de pobreza del autónomo en el 31%, frente al 19,7% del asalariado".

En este contexto en el que la asociación, con sede en Mérida, "ha decidido que no es momento de jornadas de networking", sino "de un congreso" donde se traiga el debate que se está produciendo en Madrid "con los mismos protagonistas, la misma profundidad analítica y el mismo nivel de exigencia", según afirma en un comunicado, que prevé la participación de más de 500 autónomos y pymes.

La jornada arrancará a las 09,30h con una 'masterclass' del abogado tributario y extrabajador de Garrigues, Antonio Ibarra López, en la que, bajo el título 'Ingeniería Fiscal 2026', desgranará las estrategias legales de ahorro tributario para autónomos y pymes.

El programa seguirá a las 10,30 horas, con una entrevista en directo con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y continuará a las 12,30 horas con una mesa redonda titulada 'El autónomo resiste', en la que participarán el presidente y CEO de La Chinata, Cecilio Oliva, la fundadora de Viajes NinesCalle, Nines Calle, la presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, y la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez.

El debate se articulará en torno a seis ejes temáticos: el relevo generacional del comercio y los oficios, el 'sorpasso' del empleo público sobre el privado, el impacto de la Inteligencia Artificial en la pyme, la facturación electrónica obligatoria, la reforma de la baja médica del autónomo y la conciliación.