El presidente de la Asamblea abre este jueves las consultas con los grupos para proponer candidatura a presidir la Junta

El jueves recibirá a Unidas por Extremadura, el viernes a Vox, el lunes al PSOE y concluirá el martes con el PP y María Guardiola.

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, comenzará este jueves, 5 de febrero, la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer a la persona candidata a presidir la Junta de Extremadura.

Así, el 5 de febrero, Naharro se reunirá a las 10,00 horas, con la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y un día después, también a las 10,00 horas, con el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández.

A estas reuniones seguirá el lunes, día 9, el encuentro con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, a las 12,00 horas, según ha informado la Asamblea de Extremadura en nota de prensa.

Finalmente, el último encuentro tendrá lugar el martes, día 10, a las 11,00 horas, con la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Guardiola.

