La Presidenta Guardiola visita al equipo de la organización AMUS con motivo de su 30 aniversario

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado este jueves las instalaciones de recuperación de especies animales de la organización Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), donde ha conocido de primera mano el trabajo del equipo de profesionales que la integran y ha reiterado el compromiso de la Junta de Extremadura para seguir cooperando en la gestión de especies.

Fundada en 1995 y ubicada en la localidad pacense de Villafranca de los Barros, AMUS cumple tres décadas atendiendo a unos 2.000 animales al año desde el Hospital de Fauna Salvaje; recuperándolos y tratando de volver a introducirlos en su medio natural.

El presidente de AMUS, Álvaro Guerrero, ha agradecido a Guardiola su respaldo. "Creemos que estamos haciendo mucho por Extremadura. Partimos de la nada hace 30 años, pero nuestras manos han hecho posible que las alas de muchas aves hoy estén volando por todo el mundo", ha destacado.