Los precios industriales caen un 1,7% en Extremadura a cierre de 2025 por la bajada del coste de la energía

Los precios industriales cayeron un 1,7% en Extremadura el pasado mes de diciembre, en relación con el mismo mes de 2024, pese a subir un 0,5% respecto a noviembre, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta bajada fue provocada principalmente por el descenso del precio de la energía, que cayó un 8,6% en el último año, mientras que los bienes de consumo retrocedieron un cuatro décimas. Por su parte, los bienes de equipo subieron un 3,9% y los intermedios, un 0,3%.

A nivel nacional, los precios industriales se hundieron un 3% el pasado 2025, tasa medio punto inferior a la de noviembre y su mayor retroceso del último año, siempre según el INE. Con la tasa interanual del último mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en negativo.

El retroceso de la inflación industrial en diciembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 1,8 puntos, hasta el -10,8%, debido al abaratamiento del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en diciembre una tasa del 0,8%, tres décimas más que en noviembre y 3,8 puntos por encima del índice general.