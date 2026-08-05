El precio de la vivienda usada aumenta un 9,4% en julio en Extremadura

El precio de la vivienda usada se ha incrementado un 9,4% en julio en Extremadura en comparación con el mismo mes del año pasado, por debajo de la media nacional, que ha subido un 13,1%, según un informe de idealista.

Con respecto a junio, el precio ha bajado 3 décimas, mientras que en comparación con los últimos tres meses la subida ha sido del 1%. De este modo, el precio se sitúa en los 1.052 euros por metro cuadrado, el más bajo del país, muy por debajo de la media nacional, que es de 2.933 euros/m2.

Esta cifra de 1.052 euros/m2 es aún un 26,2% inferior al máximo histórico en la comunidad autónoma, que se alcanzó en julio de 2007, cuando llegó a los 1.424 euros/m2.