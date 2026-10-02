El precio de la vivienda de segunda mano sube un 8,4% en el tercer trimestre en Extremadura

El precio de la vivienda de segunda mano en Extremadura ha subido un 1,9 % en el tercer trimestre del año, hasta situarse en una media de 1.378 euros el metro cuadrado, según recoge el índice inmobiliario de fotocasa.

De esta forma, la comunidad registra una subida interanual del 8,4 %, la segunda más acusada en este periodo del año desde 2005, con varias localidades con incrementos superiores al 10 %.

Mérida encabeza el ránking de los municipios extremeños donde más ha subido la vivienda de segunda mano en el último año, con un 13,7 %, hasta situarse 1.359 euros el metro cuadrado. Le siguen Cáceres, con un 11,9 % (1.845 euro/m2), Almendralejo, 11,3 % (1.019 euro/m2), Badajoz, 11,1 % (1.918 euro/m2), Plasencia, 10,6 % (1.314 euro/m2) y Cáceres, 10 % (1.842 euro/m2).

Por comunidades, el mayor incremento trimestral se registra en La Rioja con 4%, seguida de Aragón (3,2%), País Vasco (2,5%), Castilla-La Mancha (1,9%), Extremadura (1,9%), Asturias (1,5%), Castilla y León (1,3%), Cantabria (1,2%), Galicia (1,2%), Navarra (1,2%), Cataluña (1,1%) y Región de Murcia (0,3%).

Por otro lado, las comunidades en la que se produce descensos son Andalucía (-3,2%), Baleares (-1,7%), Canarias (-1,6%), Comunitat Valenciana (-0,8%) y Madrid (-0,6%).

En el ranking de precios por comunidades autónomas, Madrid y Baleares ocupan las primeras posiciones y son las únicas que superan la barrera de los 5.000 euros por metro cuadrado. En concreto, el precio se sitúa en 5.376 euros/m2 en Madrid y en 5.348 euros/m2 en Baleares.

En el orden de precios, le siguen las comunidades de País Vasco con 4.024 euros/m2 , Cataluña con 3.456 euros/m2, Canarias con 3.320 euros/m2, y Andalucía, con 2.895 euros/m2. Por contra, los precios más bajos están en Castilla y León con 1.840 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.435 euros/m2 y Extremadura con 1.378 euros/m2.