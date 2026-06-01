VIVIENDA

El precio de vivienda de segunda mano sube un 7,3% interanual en mayo en Extremadura

A pesar de este incremento, Extremadura se sitúa como la comunidad donde el precio del metro cuadrado es más barato, con 1.350 euros, muy por debajo de la media del país, que está en 3.092 euros.

Redacción

Extremadura |

La revolución de la vivienda
La revolución de la vivienda | La revolución de la vivienda

El precio de la vivienda de segunda mano en Extremadura ha subido un 7,3 por ciento en mayo en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.350 euros por metro cuadrado.

Con respecto al mes anterior, el precio de la vivienda se ha incrementado un 0,9 por ciento en mayo sobre abril en la región extremeña, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Con este precio de 1.350 euros por metro cuadrado registrado en mayo en Extremadura, el coste medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en la región sería de 107.961 euros, un 7,3 por ciento más que hace un año.

A pesar de este incremento, Extremadura se sitúa como la comunidad donde el precio del metro cuadrado es más barato, con 1.350 euros, muy por debajo de la media del país, que está en 3.092 euros.

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