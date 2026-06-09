El precio de la vivienda libre sube un 12,2% interanual en Extremadura en el primer trimestre del año

El precio de la vivienda ha subido un 12,2 por ciento en Extremadura en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, ligeramente por debajo del 12,9 por ciento de incremento acumulado a nivel nacional, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

Así, en el conjunto nacional el precio de la vivienda libre ha subido un 12,9 por ciento en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado.

Esta tasa del 12,9% es la más elevada en el país desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5 por ciento.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales en España.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva ha subido un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el cuarto trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas han presentado en el primer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además han sido de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se han producido en Aragón y Murcia, ambas con un aumento del 15,6%, y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde los precios han avanzado un 14,9% en los dos casos.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se han dado en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2 por ciento).