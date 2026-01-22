VIVIENDA

El precio medio de las viviendas en venta en Extremadura se ha incrementado en un 5,12% en los últimos 5 años

Se trata de uno de los incrementos más bajos del país, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 32,80%.

Redacción

Extremadura |

Imágenes de archivo de pisos
Imágenes de archivo de pisos | Archivo

El precio medio de venta de una vivienda tipo en Extremadura (un inmueble de unos 90 metros cuadrados) ha aumentado un 5,12 por ciento en el último lustro, al pasar de 72.088 euros en diciembre de 2020 a 75.783 al cierre de 2025.

Se trata de uno de los incrementos más bajos del país, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 32,80%, pasando de 164.453 euros en 2020 a 218.393 euros en 2025, según ha informado el portal inmobiliario Pisos.com en su análisis sobre la evolución de precios en España.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer