El precio medio de la vivienda sube un 5,7% en 2025 en Extremadura

El precio medio de la vivienda ha subido un 5,7 por ciento en Extremadura durante 2025, hasta situarse en 1.024 euros por metro cuadrado a cierre de 2025.

La subida del 5,7 por ciento registrada en 2025 en Extremadura se sitúa por debajo de la media nacional, que está en el 7,4 por ciento, m mientras que el precio de 1.024 euros por metro cuadrado registrado en la región se mantiene como el más bajo del país, según el Informe de Tendencias de Vivienda Nueva y Usada elaborado por Sociedad de Tasación.

En el conjunto del país, el precio medio de la vivienda en España continúa al alza, tras incrementarse un 7,4 por ciento interanual, hasta situarse en 2.085 euros por metro cuadrado a cierre de 2025, lo que supone el nivel más elevado desde diciembre de 2007.