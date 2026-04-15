El precio medio de una comunión para 30 personas supera los 4.100 euros en Extremadura, un 25% más que el pasado año

El precio medio de una comunión para 30 personas supera los 4.100 euros en Extremadura, un 25 por ciento más que el año pasado, según ha informado la Unión de Consumidores de Extremadura.

En el caso de las niñas, uno de los estilos más demandados es el vestido de organdí, cuyo precio puede oscilar entre los 133 y los 520 euros.

Pero además del vestido, la niña necesitará una serie de complementos como una diadema (entre 55 y 110 euros), un lazo, un bolso, o un rosario, que costarán entre los 20 y 90 euros, y unos zapatos entre los 30 y 68 euros.

Además, hay que tener en cuenta el coste de la peluquería, que puede variar desde opciones más económicas en torno a los 15 euros hasta peinados más elaborados, cuyo precio suele oscilar entre los 50 y los 75 euros.

Todo ello puede alcanzar el montante final de más de 900 euros si se opta por la opción más cara o no superar los 275 euros si las familias se decantan por la opción más asequible.

En este punto, la UCE ha planteado la opción de alquiler de un traje de comunión, con un precio que va desde los 70 euros, según ha informado en nota de prensa.

Por su parte, en el caso de los niños, la ropa será menos costosa, ya que si se opta por el traje de almirante, este está entre los 250 y 469 euros. Ahora bien, si prefiere un traje que el niño pueda aprovechar para ponérselo en otras ocasiones, puede elegir un traje de chaqueta que se puede encontrar desde los 90 euros hasta los 295 euros, aunque se le tendrá que añadir una corbata o pajarita u otro tipo de complementos como tirantes o cinturón, así como los zapatos.

En este caso la opción más cara, si se eligiera el traje de almirante, rozaría los 600 los 574 euros, mientras que la más económica no llegaría a los 300 euros, mientras que si se opta por el traje de calle, la opción más cara llegaría a los 425 euros y la más barata se quedaría en 135 euros.

BANQUETE

A la hora de concretar el banquete, normalmente, lo que se hace es negociar con el gerente del restaurante y elegir un precio de menú. Incluso hay muchos locales en los que, por un precio determinado, ofrecen distintos tipos de menús, según los gustos de los comensales.

Así, puede haber menús de 105 euros por persona hasta un menú mucho más económico de unos 45 euros por persona. Otro aspecto a tener en cuenta es consultar en el restaurante, si existe la posibilidad de encargar un menú especial para niños, normalmente casi todos ofrecen este menú con un precio que no suele bajar de los 25 euros.

Otro de los servicios más demandado en las comuniones es el carrito de golosinas o dulces. Respecto a esta partida, sin duda lo más económico sería que las familias lo monten ellas mismas, lo que permite ajustar el gasto a las necesidades de cada familia.

Así, si se decide hacerlo, el precio puede estar en torno a los 60 euros, mientras que si la opción es contratar una empresa o el propio restaurante este gasto puede llegar a superar los 600 euros, según los gustos y lo que quiera incluirse en el carro.

Para inmortalizar la celebración, lo más habitual es que se la propia iglesia o el colegio encargue a un fotógrafo que haga un reportaje a todos los niños que ese día celebran su comunión, y que después se dividan los gastos entre todos, encargando cada familia tantas copias como desee, el precio medio de este gasto está en 100 euros.

No obstante, el precio de una sesión de fotos para comunión, con video y álbum, podría rondar entre los 200 y 650 euros, aunque dependiendo del tipo de servicio, el fotógrafo de comunión podría variar su presupuesto.

Por otro lado, cada vez más familiares deciden contratar un servicio de animación infantil. Este tipo de servicio conlleva la contratación de uno o varios profesionales que personalizarán su espectáculo en función del evento y los protagonistas de la fiesta con un precio medio de 342,5 euros.

Ante estos gastos, la UCE recomienda compartir aquellos gastos que se puedan con otras familias, así como elaborar un presupuesto, concretar una partida aproximada sobre posibles imprevistos que puedan surgir y otros posibles gastos.

Pero, sobre todo, incide, dicha planificación debe estar conforme a las posibilidades económicas de cada familia, y "no tirar por alto", para que no suponga luego un "auténtico esfuerzo".