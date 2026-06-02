VIVIENDA

El precio del alquiler sube un 7,4% interanual en mayo en Extremadura

Lo hace hasta situarse en los 7,6 euros por metro cuadrado.

Redacción

Extremadura |

Venta y alquiler de viviendas
Venta y alquiler de viviendas | Agencias

El precio del alquiler ha subido un 7,4 por ciento en mayo en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 7,6 euros por metro cuadrado.

Con respecto al mes anterior, el precio del alquiler ha subido un 0,6 por ciento en mayo sobre abril, según los datos publicados este lunes por idealista.

A pesar del incremento del 7,5 por ciento, Extremadura se sitúa, con los 7,6 euros por metro cuadrado, como la comunidad con el precio del alquiler más barato, seguida por Castilla-La Mancha (8,6 euros/m2), y muy por debajo de la media nacional, que está en 15,1 euros por metro cuadrado.

En el otro extremo se encuentran, como las comunidades más caras, Madrid (21,4 euros/m2), Baleares (20,1 euros/m2) y Cataluña (17,2 euros/m2).

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