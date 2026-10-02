El precio del alquiler sube un 5,7% en Extremadura durante el último año, según Idealista

El precio de la vivienda ha subido un 5,7% en Extremadura durante el último año hasta situarse en 7,7 euros por metro cuadrado en septiembre, según un informe de precios de Idealista.

El portal inmobiliario ha explicado este jueves en un comunicado que este dato supone un crecimiento del 0,4% en el último trimestre y un descenso del 0,6% con respecto al récord histórico de las rentas en la comunidad registrado el pasado mes de agosto.

Por localidades, Mérida es la que registra un mayor incremento anual, con un 9 por ciento, hasta los 7,7 euros el metro cuadrado, el máximo histórico registrado en la capital autonómica.

También se mantiene en sus precio medio más alto Badajoz, con 8,6 euros el metro cuadrado, el más alto de la comunidad, tras crecer un 5,6 % en el último año. Zafra y Don Benito también están en máximos históricos, con 7 y 6,7 euros el metro cuadrado, y subidas trimestrales del 4,5 % y el 8,1 %, respectivamente.

Por su parte, Almendralejo, sigue lejos de su máximo, marcado en abril de 2025, al situarse en 6,3 euros el metro cuadrado, tras incrementarse en el último año un 3,3 por ciento.

Tampoco registran récords Cáceres, tras moderar su crecimiento el último año un 2,8 %, hasta los 8,2 euros el metro cuadrado, y Plasencia, que se sitúa en 7,1 euros, tras una subida del 2,9 % en el último año.