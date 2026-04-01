VIVIENDA

El precio del alquiler en Extremadura sube un 8,3% interanual en el primer trimestre

Se sitúa en 7,5 euros por metro cuadrado al cierre de marzo, según un informe de idealista.

Redacción

Extremadura |

Venta y alquiler de viviendas
Venta y alquiler de viviendas | Agencias

El precio del alquiler de vivienda en Extremadura ha aumentado un 8,3 por ciento interanual en el primer trimestre de 2026 y un 3,1 por ciento respecto al trimestre anterior, situándose en 7,5 euros por metro cuadrado al cierre de marzo, según un informe de idealista.

En el conjunto del país, el precio del alquiler de vivienda en España ha aumentado un 7,1 por ciento interanual en el primer trimestre de 2026 y un 2,2 por ciento respecto al trimestre anterior, situándose en 15 euros por metro cuadrado al cierre de marzo.

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