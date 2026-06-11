Policía Nacional continua con las detenciones de un grupo criminal en el norte de Cáceres por delito de tráfico de personas

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres, han procedido, el pasado día 7 de mayo, a la detención de tres mujeres por su presunta autoría de un delito de tráfico de personas, concretamente por el favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

Las primeras detenciones se produjeron en septiembre de 2024 durante la “Operación Enlace” de Plasencia, mediante la denuncia que interponía una mujer en la Comisaría de Plasencia, donde narraba que había participado en una de las uniones de hecho ilegal y que al negarse a seguir colaborando con el grupo criminal, éstos la estaban amenazando. Esta operación culminó con la detención de cuatro personas

Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Cáceres, en colaboración con el Grupo Operativo de Policía Judicial de Plasencia continuaron la investigación, averiguando que el grupo criminal seguía activo, y que ofrecían 2.000€ a personas que de forma voluntaria y consciente de los hechos delictivos, estaban dispuestas a inscribirse como pareja de hecho con ciudadanos extranjeros provenientes de Francia para así poder regularizar su situación en territorio nacional.

Los investigadores llevaron a cabo las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos detectando tres parejas fraudulentas, procediendo a la detención de tres personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de personas y pertenencia a grupo criminal.

Las detenidas son tres mujeres de entre 29 y 54 años de edad, una de ellas con más de 20 antecedentes anteriores, quienes tras la instrucción del pertinente atestado policial fueron puestas en libertad.