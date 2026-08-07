La población de Extremadura sube en 477 personas en el segundo trimestre gracias al aumento de extranjeros

La población de Extremadura ha subido en 477 personas en el segundo trimestre del año con respecto al primero, un 0,05 por ciento más, tras situar el número total de habitantes en la región en 1.055.849 habitantes a fecha 1 de julio, un incremento que se ha debido en su totalidad a la llegada de extranjeros.

Por provincias, cabe destacar que la de Badajoz ha registrado en el segundo trimestre un aumento de 813 habitantes, un 0,12 por ciento más, mientras que en la de Cáceres se ha registrado un descenso de 336 habitantes, un 0,09 por ciento menos.

En concreto, la población española ha descendido en 739 personas en el segundo trimestre del año en Extremadura, mientras que la población extranjera se ha incrementado en 1.216 personas en la comunidad en este mismo periodo.

De acuerdo a los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española ha bajado en 739 personas en el segundo trimestre del año con respecto al trimestre anterior, lo que supone un descenso del 0,07 por ciento.

Por su parte, la población extranjera se ha incrementado un 2,3 por ciento en el segundo trimestre, con 1.216 personas más con respecto al trimestre anterior, hasta situarse en los 53.988 habitantes de fuera del país a fecha 1 de julio de 2026, de los que 26.488 son hombres, y 27.500, mujeres.

De los 1.216 extranjeros llegados a Extremadura en el segundo trimestre del año, la principal nacionalidad fue la colombiana, con 360 personas, seguida de venezolana, con 210 personas, y brasileña, con 200 inmigrantes.