EDUCACIÓN

La población en edad de estudiar caerá en Extremadura un 23,1% hasta el año 2041

Será la mayor caída en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Redacción

Extremadura |

Aulas vacías en un colegio
Aulas vacías en un colegio | EFE (Archivo)

Expertos educativos avisan de que en 2041 habrá 1,3 millones menos de estudiantes, sobre todo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ya que se prevé una caída de la población de entre 6 y 24 años de hasta un 13,7 % según proyecciones del INE, que sitúan a Extremadura como la comunidad autónoma con un mayor descenso, el 23 por ciento.

En Cantabria y Extremadura el desplome de la población en edad de estudiar será el más intenso, con caídas del 22,8 % y 23 %, respectivamente, mientras que la Comunidad Valenciana y Baleares tendrían las menores caídas, del 5 % y el 8,6 %, cada una.

La Comunidad Valenciana apunta al mayor incremento regional para la etapa de Educación Infantil (de 0 a 5 años), del 23 % hasta 2041, debido a su menor envejecimiento y mayor dinamismo demográfico y de inmigración.

Ceuta y Melilla presentan el escenario de caída más drástico, con un retroceso poblacional de su alumnado por encima del 30 %.

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