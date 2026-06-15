El Plan INFOEX intervino en 22 incendios forestales durante la pasada semana

El Plan INFOEX ha intervenido en 33 incidentes que han tenido lugar en Extremadura durante esta semana de época de peligro alto, de los cuales 22 han sido incendios forestales con una superficie aproximada de unas 277,9 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales en algunos de los incendios ocurridos en las últimas horas.

De esos 22 incendios forestales, siete se han producido en la provincia de Badajoz y quince en la provincia de Cáceres.

Durante esta semana se han declarado cinco incendios de nivel 1, destacando los ocurridos en la provincia de Cáceres en Hinojal, con una superficie aproximada de 89 has, así como los ocurridos en Plasencia los días 11 y 13 de junio que han afectado a una superficie aproximada de 116 hectáreas.

Además de los incendios producidos en Extremadura, cabe destacar el acontecido en Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva, en el cual el Plan INFOEX ha participado con recursos propios tales como maquinaria pesada, góndolas, capataces, un agente del Medio Natural y un técnico.

PREDICCIONES PARA LA PRÓXIMA SEMANA

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, Extremadura estará marcada por el predominio de la estabilidad atmosférica y una progresiva intensificación del calor.

La presencia de una masa de aire cálido favorecerá un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente a partir de mediados de semana, cuando se alcanzarán los valores más elevados del periodo. No obstante, no se descarta la aparición de tormentas aisladas de evolución durante las tardes, especialmente al inicio y al final de la semana.

En la provincia de Cáceres, el periodo comenzará con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas mínimas en torno a los 18-21°C, mientras que las máximas superarán los 35°C entre el miércoles y el jueves. En la provincia de Badajoz, el calor será más acusado, con registros que podrán alcanzar o superar puntualmente los 37°C durante las jornadas centrales de la semana, acompañados de vientos flojos y variables.

En este contexto, la pérdida de humedad en los combustibles finos será significativa, especialmente durante las horas diurnas y en las jornadas de mayor insolación, favoreciendo un incremento del riesgo potencial de incendios forestales en gran parte de la región. Aunque la posibilidad de tormentas aisladas podría aportar humedad de forma local y transitoria, el ambiente continuará siendo predominantemente seco y caluroso hasta el fin de semana, cuando las temperaturas tenderán a moderarse ligeramente, manteniéndose dentro de valores elevados para la época.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.