El Plan Infoex interviene en 31 incendios forestales en la última semana

El Plan Infoex intervino durante la pasada semana en 31 incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 362,6 hectáreas.

Se declaró el nivel 1 de peligrosidad en dos incendios en la provincia de Cáceres (Plasencia y Navalmoral de la Mata) y en uno en la provincia de Badajoz (Benquerencia de la Serena). El incendio de mayor relevancia fue el ocurrido en Tornavacas, que ha calcinado una superficie aproximada de 178 hectáreas.

Esto la semana pasada, porque durante este fin de semana, último del verano, el INFOEX ha tenido que actuar hasta en 16 incidentes en: Almendral, Logrosán, Calzadilla, Navalmoral, Collado de la Vera, Valdastillas, Quintana, Medina de las Torres, Torremayor, Aldea del Obispo, Mérida, Jarandilla, Aldeanueva y en Don Benito y Villanueva.