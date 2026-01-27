VIVIENDA

El Plan Habita Extremadura ya está en marcha en más de medio centenar de municipios

El objetivo de Habita Extremadura es impulsar la promoción de la construcción de más de 3.000 viviendas VPO hasta 2027 para así responder al déficit de vivienda asequible en la región.

Habita Extremadura, el plan para promover la construcción de vivienda protegida en la región, ya cuenta con 52 municipios adheridos y, gracias a la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos, ya está prevista la construcción de hasta 2.859 viviendas para su venta en régimen de protección oficial (VPO).

El objetivo de Habita Extremadura es impulsar la promoción de la construcción de más de 3.000 viviendas VPO hasta 2027 para así responder al déficit de vivienda asequible en la región.

De este modo, se ofrece alternativas reales mediante la construcción de viviendas de protección oficial con "diseño moderno, eficiencia energética y precios regulados".

