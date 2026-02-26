ENERGÍA

El II Plan de Formación Anual del Clúster de la Energía de Extremadura contempla 56 acciones formativas en 126 cursos

Serán 3.385 horas de formación y se prevé la participación de 1.800 alumnos, superando los resultados de la edición anterior, que alcanzó un 98 por ciento de ejecución global en 2025.

La secretaria general de Empleo en funciones, María José Nevado, ha presentado este miércoles en Badajoz el II Plan de Formación Anual del Clúster de la Energía de Extremadura (PAF26) que, con una inversión de 900.000 euros, contempla un total de 56 acciones formativas que se desarrollarán en 126 cursos.

Serán 3.385 horas de formación y se prevé la participación de 1.800 alumnos, superando los resultados de la edición anterior, que alcanzó un 98 por ciento de ejecución global en 2025.

Nevado ha subrayado que Extremadura vive un "momento histórico" marcado por la transformación energética y ha añadido que la región tiene la oportunidad de liderar este proceso.

Así, ha explicado que la verdadera energía de un territorio "no está solo en el sol, el viento o la biomasa, sino en las personas", y ha destacado la cualificación profesional como eje de competitividad y cohesión territorial.

La secretaria general, que ha estado acompañada por el presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, ha recordado el éxito de la primera edición del plan y ha recordado que fue una "iniciativa del Gobierno de María Guardiola".

Ha señalado que entonces se materializó incluso una contratación directa entre empresas y alumnado participante, "evidenciando que la formación alineada con las necesidades reales del tejido productivo genera oportunidades tangibles de empleo".

La finalidad de esta edición, que cuenta con el respaldo y la financiación de la Junta de Extremadura, es reforzar la cualificación profesional y la generación de oportunidades reales de empleo, en un sector estratégico para la región, ha destacado la Junta en nota de prensa.

