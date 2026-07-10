El PIB de Extremadura crece un 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura ha crecido un 2,3 por ciento en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Un trimestre en el que los sectores que registraron tasas de variación anual positivas en Extremadura fueron la Construcción, con un incremento del 6,6 por ciento; los Servicios, con un 3,7 por ciento y Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, un 1,2 por ciento.

El sector Industrial presentó un descenso del 2,1 por ciento en el primer trimestre en tasa interanual, según los datos estimados de Contabilidad Trimestral de Extremadura, elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).

En relación con el trimestre anterior, el PIB de Extremadura registró un incremento del 0,4 por ciento en el primer trimestre de 2026 con respecto al cuarto de 2025.

Por sectores, los que registraron tasas intertrimestrales positivas fueron la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (1,1%); los Servicios (0,7%) y la Construcción (0,04%), mientras que la Industria registró un descenso del 0,7 por ciento.