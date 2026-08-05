El PIB de Extremadura crece un 0,6% en el segundo trimestre del año, una décima menos que la media nacional

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura ha crecido un 0,6 por ciento en el segundo trimestre del año con respecto al trimestre anterior, una décima menos que la media nacional. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la economía de Extremadura ha crecido un 2,3 por ciento, frente al 2,7 por ciento del conjunto de España, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz ha publicado y la estimación del PIB de las comunidades autónomas (CCAA) para el segundo trimestre de 2026 mediante la metodología denominada Metcap (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB).

Estas estimaciones se realizan una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el 30 de julio de 2026 se publicó el dato correspondiente al segundo trimestre del año, que refleja un avance de la economía española del 0,7 por ciento en términos intertrimestrales y del 2,7 por ciento en comparación interanual.