Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura disminuyen un 9% en noviembre con respecto a 2024

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en noviembre han empeorado y han descendido un 9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 192.893 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercer mejor dato de pernoctaciones en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles extremeños se han alojado un 6,11 por ciento menos de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 106.148 viajeros. Por nacionalidad, 86.457 han sido residentes en España, el 81,45 por ciento, mientras que 19.691 (18,55%) han sido extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España han disminuido un 10,3 por ciento y los extranjeros han aumentado un 18,3 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 162.108 las han realizado residentes en España (un 84,04%), mientras que 30.784 (15,96%) han sido residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se ha situado en los 65,91 euros, lo que representa una subida del 4,2 por ciento interanual. En general, los precios han subido un 3,37 por ciento respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se ha alcanzado en noviembre una ocupación del 35,34 por ciento y el sector hotelero ha empleado a 2.304 personas (un descenso del 1,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias ha sido la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29 por ciento, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se han situado Castilla-La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias ha sido la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Cataluña (13,76%).