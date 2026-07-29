PENSIONES

La pensión media crece un 5,7% en julio en Extremadura pero se mantiene como la más baja del país

Lo hace hasta alcanzar los 1.172,61 euros de media, 400 euros menos mensuales que la media nacional.

Redacción

Extremadura |

En menos de 30 años habrá un jubilado por cada trabajador
En menos de 30 años habrá un jubilado por cada trabajador | En menos de 30 años habrá un jubilado por cada trabajador

La pensión media ha crecido un 5,74 por ciento en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.172,61 euros de media, y se mantiene como la más baja del país.

A pesar de este incremento, la pensión media en Extremadura representa el 85,4 por ciento de la media nacional, que está 1.573,7 euros al mes tras crecer un 4,5 por ciento en el último año.

Por su parte, la pensión media de jubilación asciende en julio en Extremadura a los 1.344,86 euros, también por debajo de la media del país, que se sitúa en los 1.573,65 euros.

El número de pensiones en Extremadura se ha situado en julio en las 249.259, que suponen un 2,04 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

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