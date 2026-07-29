Pedro Porro, José María Núñez, Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Medallas de Extremadura 2026

La Junta de Extremadura ha concedido la Medalla de Extremadura 2026 al futbolista campeón del mundo con la selección española, Pedro Porro; al activista y presidente nacional de la Fundación Triángulo, José María Núñez; al nadador cacereño Guillermo Gracia; y al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR); según ha anunciado este martes el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El acto de entrega se celebrará el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, acto que finalizará con el concierto que ofrecerá el grupo extremeño 'Sanguijuelas del Guadiana'.

Bautista ha explicado que dos de las medallas, la de Pedro Porro y la de José María Núñez, han sido otorgadas por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en atribución de sus competencias, y las otras dos, la de Guillermo Gracia y la del MNAR, aprobados por unanimidad en la Comisión de Valoración de la Medalla de Extremadura en la reunión celebrada este lunes en la capital extremeña.

LA PUESTA EN VALOR DE LAS RAÍCES

La presidenta de la Junta anunció la concesión de la Medalla de Extremadura a Pedro Porro el 20 de julio, poco después de que la Selección Española de Fútbol se proclamara campeona del mundo.

El lateral derecho ha sido uno de los jugadores más destacados del campeonato y ha anotado dos goles, uno de ellos el que permitió el pase a la final.

Bautista ha afirmado que "es absolutamente extraordinario" que un extremeño gane un mundial de fútbol, "pero hacerlo desde los valores desde unos principios, desde la familia, desde la cercanía, desde la humildad, desde la enseñanza a los chavales es algo que no tiene precio".

LUCHA DE DERECHOS POR LA DIVERSIDAD

La concesión de la segunda medalla se conoció este martes, cuando María Guardiola informó que José María Núñez, activista LGTBI y presidente nacional de la Fundación Triángulo, será distinguido con el máximo reconocimiento de los extremeños.

El economista y profesor de la Universidad de Extremadura (Uex), nacido en Barcarrota (Badajoz), es pionero en el activismo del colectivo LGTBI y lleva más de tres décadas en la lucha de derechos por la diversidad.

El vicepresidente ha apuntado que "José María puso voz a todos los que estaban silenciados. Sobran las razones para ser merecedor de la Medalla de Extremadura".

DEPORTE ADAPTADO Y SERVICIO A EXTREMADURA

También se concede la Medalla de Extremadura al nadador cacereño Guillermo Gracia, figura destacada del deporte adaptado y varias veces campeón del mundo y de Europa, y al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que este 2026 cumple cuatro décadas como institución.

El deportista cacereño es un ejemplo de superación, que con solo 22 años acumula decenas de medallas que le han llevado a convertirse en un referente deportivo y social de la Comunidad Autónoma.

"Suscribimos letra por letra su lema 'Mi capacidad es mayor que mi discapacidad'", ha destacado el vicepresidente y consejero de Presidencia.

REFERENTE CULTURAL

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida cumple 40 años como una institución de servicio a Extremadura, aunque su origen se remonta a 1838 con la creación del Museo Arqueológico de Mérida en la desamortizada Iglesia del Convento de Santa Ana, siendo así el primer museo arqueológico de España.

Abel Bautista ha explicado que "se ha convertido en un referente no solo por su arquitectura y su contenido, sino también por las jornadas que allí se desarrollan y por haber sido también laboratorio de la Universidad de Extremadura".

En estos momentos, el museo está inmerso en un proceso de ampliación y remodelación que nos colocará a otra escala regional, nacional e internacional.

El Gobierno autonómico otorga estos galardones en honor a la trayectoria, la historia, el esfuerzo y la excelencia de quienes trabajan para conseguir una Extremadura mejor.

El acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2026 se celebrará el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, donde el broche final a la velada lo pondrá el grupo extremeño 'Sanguijuelas del Guadiana' que, ha explicado Bautista, "desde Casas de Don Pedro han situado a la comunidad en la cima del panorama musical a nivel nacional, recorriendo festivales sin perder su identidad ni sus raíces".

El grupo ofrecerá otro concierto el día 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida con entradas gratuitas que se sortearán a partir de las 18:00 horas de este miércoles, 29 de julio, en www.sanguijuelasdelguadiana.com