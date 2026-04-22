Una pasarela sobre el río Búrdalo en Torrefresneda mejora la seguridad de los peregrinos del Camino Mozárabe de Santiago

La Diputación de Badajoz ha finalizado las obras de la pasarela peatonal sobre el río Búrdalo en el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Torrefresneda, en el término municipal de Guareña, tras una inversión de 300.000 euros que tiene como objetivo mejorar la seguridad de los peregrinos de esta histórica ruta.

El proyecto contribuye a la revitalización del Cordel de San Pedro, un trazado que recupera con mayor fidelidad los caminos históricos que conectaban Córdoba con Mérida a través de la antigua calzada romana.

De esta forma, la inversión refuerza el valor patrimonial del Camino Mozárabe de Santiago y contribuye a enriquecer la oferta turística y cultural de la región, subraya la diputación provincial en una nota de prensa.

La pasarela, situada a aproximadamente 2,5 kilómetros de la pedanía de Torrefresneda dentro de la etapa 8 del camino 'De Medellín a San Pedro de Mérida', cuenta con una longitud total de 100 metros y el acceso se realiza mediante escaleras metálicas ubicadas en ambos extremos.

Los diputados Abel González y Ana Belén Valls, responsables del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio y del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, respectivamente, han visitado este martes la zona para comprobar el resultado de esta actuación.

Durante la visita han estado acompañados por los alcaldes de Torrefresneda, Justo Barrantes; San Pedro de Mérida, Andrés Jesús Pérez; el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster; representantes de las corporaciones locales de otros municipios de la comarca; la presidenta de la Asociación del Camino Mozárabe de Badajoz, Esther Nieto; el presidente de Adevag, Valentín Pozo, así como responsables de la empresa constructora Mesasol y personal técnico de la institución provincial.

La visita ha coincidido con el paso de un grupo de peregrinos pertenecientes a la Asociación Jacobea de Málaga, acompañados por su vicepresidente Santiago Cabello, y del Club de Senderismo Valdearenales de Guareña, lo que ha permitido comprobar sobre el terreno la funcionalidad y utilidad de esta nueva infraestructura.

La actuación, financiada íntegramente con fondos de la Diputación y ejecutada de forma coordinada entre ambas áreas, surge del proceso de "escucha activa" a peregrinos y vecinos, en colaboración con la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago de Badajoz.

Asimismo, se enmarca en un proyecto de cooperación transfronteriza iniciado en 2020 junto a otras diputaciones españolas y entidades portuguesas para la mejora de los caminos jacobeos del oeste peninsular.

En este contexto, la institución provincial llevó a cabo un estudio de "puntos críticos" del Camino Mozárabe en la provincia, detectando la necesidad de eliminar el riesgo existente en el cruce de la carretera N-430, circunstancia que dio origen a la construcción de la pasarela peatonal.

Esta intervención se enmarca en el Objetivo Estratégico 2 de la Diputación de Badajoz, orientado a impulsar la regeneración de los municipios, mejorar la sostenibilidad y garantizar la accesibilidad a servicios públicos e infraestructuras. Además, la actuación está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, que promueve ciudades y comunidades más sostenibles.