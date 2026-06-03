El paro baja en 1.328 personas en mayo en Extremadura hasta los 61.540 desempleados totales

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de Extremadura bajó en 1.328 personas el pasado mes de mayo, un 2,11 por ciento menos respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 61.540, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con el mismo mes de 2025, el desempleo ha bajado en la región en 7.095 personas, lo que supone un 10,34% menos, el descenso más intenso del país y casi el doble que la media nacional, que se situó en el 5,47%.

Por su parte, a nivel nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5 por ciento) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo

Con la bajada de mayo, Extremadura acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo. El total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo la mayoría de veces en Extremadura (27 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones, siendo esta la bajada menos intensa desde 2007.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1.068 menos (-2,29%); Agricultura, 202 menos (-4,62%); Industria, 77 menos (-2,38%); Construcción, 77 menos (-1,86%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 96 más (+2,11%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (45.497), Sin empleo anterior (4.648), mientras que los sectores con menos desempleados son Industria (3.156), Construcción (4.070), Agricultura (4.169).

En cuanto a sexos, de los 61.540 desempleados registrados en mayo, 39.899 fueron mujeres, 861 menos (-2,1%) y 21.641, hombres, lo que supone un descenso de 467 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-2,1%).

En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 70 parados menos que a cierre del pasado mes (-1,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.258 desempleados (-2,18%). El paro bajó más en Badajoz (-742) que Cáceres (-586).

CONTRATACIÓN

En mayo se registraron 34.539 contratos en Extremadura, un 0,7% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 9.699 fueron contratos indefinidos, cifra un 0,6% superior a la de mayo del año anterior y 24.840, contratos temporales (un 1,2% menos).

Del número de contratos registrados en mayo, el 71,92% fue temporal (frente a un 72,91% del mes anterior) y un 28,08%, indefinidos (el mes precedente fue un 27,09%).